Пять европейских топ-клубов интересуются Гендузи

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Пять европейских топ-клубов интересуются Гендузи

Полузащитник лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи привлёк внимание нескольких европейских грандов.

Сообщается, что француза хотят подписать "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Интер" и "Атлетико".

По информации Get French Football News, смена клубной прописки для 21-летнего футболиста этим летом довольно вероятна.

В текущем сезоне Гендузи сыграл за "Арсенал" 34 матча и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 40,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" подготовил предложение по Партею. | http://soccernews.ru
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