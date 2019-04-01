Пять европейских топ-клубов поборются за Дугласа Косту

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Пять европейских топ-клубов поборются за Дугласа Косту

Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста пользуется большим спросом на трансферном рынке, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы "Интер", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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