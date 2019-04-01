Пять европейских топ-клубов поборются за Дугласа Косту
Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста пользуется большим спросом на трансферном рынке, сообщает Tuttosport.
По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы "Интер", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Коста сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Тоттенхэм
|31
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14