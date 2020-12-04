Пять европейских топ-клубов поспорят за 18-летнего форварда "Палмейраса"

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Пять европейских топ-клубов поспорят за 18-летнего форварда "Палмейраса"

Нападающий "Палмейраса" Габриэл Верон попал в сферу интересов нескольких европейских грандов.

По информации Todo Fichajes, на 18-летнего футболиста претендуют мадридский "Реал", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ювентус" и "Милан".

Рыночная стоимость перспективного бразильца оценивается в 25 миллионов евро.

Верон является воспитанником "Палмейраса", за основную команду сыграл 27 матчей, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

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