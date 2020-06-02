Пять футболистов "Барселоны" переболели коронавирусом

СМИ узнали, что ещё в начале пандемии семь представителей "Барселоны" заразились коронавирусной инфекцией.

По сведениям AS, речь идёт о пяти футболистах и двух членах тренерского штаба. Их имена не называются.

Сообщается, что инфицированные переболели COVID-19 бессимптомно, сейчас они уже готовы тренироваться и играть.

Напомним, что чемпионат Испании должен возобновиться 11 июня. По итогам 27 туров "Барса" лидирует в первенстве.

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