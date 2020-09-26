Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере

"Бавария" в матче за Суперкубок УЕФА обыграла "Севилью" (2:1) и оформила квадрупл, выиграв четыре трофея в один сезон (Бундеслига, Кубок Германии, Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА).

Как сообщает твиттер клуба, пять игроков команды оформили квадрупл во второй раз в карьере. Это Мануэль Нойер, Давид Алаба, Джером Боатенг, Хави Мартинес и Томас Мюллер. Ранее такое достижение им покорялось в сезоне 2012/13.

Напомним, что 30 сентября "Баварии" предстоит встретиться с дортмундской "Боруссией" в рамках матча за Суперкубок Германии.

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