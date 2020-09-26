Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере
"Бавария" в матче за Суперкубок УЕФА обыграла "Севилью" (2:1) и оформила квадрупл, выиграв четыре трофея в один сезон (Бундеслига, Кубок Германии, Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА).
Как сообщает твиттер клуба, пять игроков команды оформили квадрупл во второй раз в карьере. Это Мануэль Нойер, Давид Алаба, Джером Боатенг, Хави Мартинес и Томас Мюллер. Ранее такое достижение им покорялось в сезоне 2012/13.
Напомним, что 30 сентября "Баварии" предстоит встретиться с дортмундской "Боруссией" в рамках матча за Суперкубок Германии.
Читайте также: Против лома нет приема: "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА, дожав "Севилью" в экстра-тайме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ривалдо прокомментировал уход Суареса в "Атлетико"
-
"Манчестер Сити" теряет Габриэля Жезуса
-
Суарес провел первую тренировку в "Атлетико"
-
"Арсенал" сделал предложение по Ауару. Игрок согласен на переход
-
Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере
-
"Лилль" обыграл "Нант" и возглавил Лигу 1
-
"Спартак" улучшил предложение по защитнику "Наполи"
-
"Айнтрахт" на выезде разобрался с "Гертой"
-
"Краснодар" отказался от услуг экс-игрока "Спартака"
-
Несколько клубов АПЛ нацелились на хавбека "Челси" Лофтус-Чика
-
Переход Манджукича в "Локомотив" может сорваться из-за курса евро
-
"Уфа" объявила об аренде защитника "Ростова"
-
"Зенит" не заинтересован в переходе Дракслера
-
Луис Суарес забрал в "Атлетико" номер Мораты
-
"Зенит" отказался от трансфера де Пауля
-
Дани Алвес высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
-
РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина"
-
"Локомотив" сравнил технику Левандовски и Миранчука
-
Хавбек "Монпелье" близок к переходу в "Ахмат"
-
Кузяев даст ответ "Локомотиву" через 5 дней
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20