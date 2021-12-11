Пять футболистов близки к уходу из "Барселоны" зимой

Теги барселоналюк де йонгсамюэль умтитифилиппе коутиньосержиньо дестоскар мингесатрансферы

Пять футболистов близки к уходу из "Барселоны" зимой

Стало известно, с какими игроками планирует расстаться "Барселона" во время зимнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, в первую очередь "сине-гранатовые" собираются избавиться от нападающего Люка де Йонга, арендованного летом у "Севильи".

Также клуб хочет продать в январе Самюэля УмтитиФилиппе КоутиньоСержиньо Деста и Оскара Мингесу.

Если "Барсе" удастся освободить место в составе и зарплатной ведомости, то возможны и подписания других новичков, помимо Дани Алвеса и Феррана Торреса.

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