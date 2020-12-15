Пять футболистов близки к уходу из "Интера"

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Пять футболистов близки к уходу из "Интера"

Миланский "Интер" затеял чистку состава во время зимнего трансферного окна, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в январе клуб могут покинуть сразу пять футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер Антонио Конте.

Речь идёт о четырёх полузащитниках Радже НаингголанеИване ПеришичеМатиасе Весино и Кристиане Эриксене, а также форварде Андреа Пинамонти.

По итогам 11 туров "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Из еврокубков "нерадзурри" уже вылетели.

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