Пять футболистов близки к уходу из "Интера"

Миланский "Интер" затеял чистку состава во время зимнего трансферного окна, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в январе клуб могут покинуть сразу пять футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер Антонио Конте.

Речь идёт о четырёх полузащитниках Радже Наингголане, Иване Перишиче, Матиасе Весино и Кристиане Эриксене, а также форварде Андреа Пинамонти.

По итогам 11 туров "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Из еврокубков "нерадзурри" уже вылетели.

Не пропустите: "Ювентус" и "Интер" поспорят за Фелиша. | http://soccernews.ru