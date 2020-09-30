Пять футболистов из РПЛ вызваны в сборную Швеции на товарищеский матч с Россией

Теги россияшвецияджордан ларссонмаркус бергвиктор классон

Пять футболистов из РПЛ вызваны в сборную Швеции на товарищеский матч с Россией

Тренерский штаб сборной Швеции во главе с Янне Андерссоном назвал состав команды на товарищеский матч со сборной России, сообщает пресс-служба шведской национальной команды.

В сборную Швеции вызваны пять футболистов, которые выступают в Российской Премьер-Лиге: нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон, защитник казанского "Рубина" Карл Старфельт, полузащитники Виктор Классон, Кристоффер Ольссон и нападающий Маркус Берг (все – "Краснодар").

Матч Россия - Швеция состоится 8 октября. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арене". Начало матча – в 19:15 мск.

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