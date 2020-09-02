Пять футболистов поборются за звание лучшего игрока РПЛ в августе

Теги денис макаровджордан ларссонкристиан нобоаконстантин кучаевантон шунин

Пять футболистов поборются за звание лучшего игрока РПЛ в августе

РПЛ определила кандидатов на звание лучшего футболиста в августе.

За награду поборются пять футболистов:

Антон Шунин, "Динамо" (четыре сухих матча из шести);
Константин Кучаев, ЦСКА (четыре гола + ассист в шести играх);
Кристиан Нобоа, "Сочи" (четыре гола + ассист в шести играх);
Денис Макаров, "Рубин" (четыре гола в шести играх);
Джордан Ларссон, "Спартак" (три гола + два ассиста в шести играх).

Читайте также: РПЛ назвала претендентов на звание тренера месяца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС наказал Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ

РФС наказал Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов