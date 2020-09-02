Пять футболистов поборются за звание лучшего игрока РПЛ в августе

РПЛ определила кандидатов на звание лучшего футболиста в августе.

За награду поборются пять футболистов:

Антон Шунин, "Динамо" (четыре сухих матча из шести);

Константин Кучаев, ЦСКА (четыре гола + ассист в шести играх);

Кристиан Нобоа, "Сочи" (четыре гола + ассист в шести играх);

Денис Макаров, "Рубин" (четыре гола в шести играх);

Джордан Ларссон, "Спартак" (три гола + два ассиста в шести играх).

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