Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны"

3 Теги барселонанетосамюэль умтитиартур рамосартуро видальиван ракитич

Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны"

Ряд игроков "Барселоны" отказываются покидать клуб во время летнего трансферного окна, утверждает AS.

По сведениям издания, принципиально не хотят уходить вратарь Нето, защитник Самюэль Умтити, а также хавбеки Артур, Иван Ракитич и Артуро Видаль.

Это может ударить по финансовой стабильности "сине-гранатовых", ведь у всех вышеупомянутых футболистов довольно солидные зарплаты.

Ранее сообщалось, что среди клубов Примеры "Барса" больше всех пострадала из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: "Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Умтити и Ракитич точно аут... Это баласт...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ха-ха!Что?Влип судейский мешок!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео на выход уже через неделю!Этих 5 оставить!С ними мы далеко пройдём по сетке ЛЧ!А с Лео классический позорный вылет от Наполи уже в 1\8!

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