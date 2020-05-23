Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны"
Ряд игроков "Барселоны" отказываются покидать клуб во время летнего трансферного окна, утверждает AS.
По сведениям издания, принципиально не хотят уходить вратарь Нето, защитник Самюэль Умтити, а также хавбеки Артур, Иван Ракитич и Артуро Видаль.
Это может ударить по финансовой стабильности "сине-гранатовых", ведь у всех вышеупомянутых футболистов довольно солидные зарплаты.
Ранее сообщалось, что среди клубов Примеры "Барса" больше всех пострадала из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14