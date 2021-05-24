Пять футболистов ПСЖ попали в сборную сезона в Лиге 1

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Союз профессиональных футболистов Франции составил символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона.

Стоит отметить, что в команду попали всего два игрока из "Лилля", который стал чемпионом страны. Но при этом в команде оказалось пять футболистов ПСЖ, занявшего второе место.

Символическая сборная Лиги 1 выглядит так:

Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ).

Защитники: Рейнилду Мандава ("Лилль"), Преснель Кимпембе, Маркиньос (оба – "ПСЖ"), Жонатан Клосс ("Ланс").

Полузащитники: Бенжамен Андре ("Лилль"), Лукас Пакета ("Лион"), Орельен Тчуамени ("Монако").

Нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ), Мемфис Депай ("Лион").

Не пропустите: Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Шахтер". | http://soccernews.ru