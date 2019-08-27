Пять футболистов "Ростова" вошли в сборную 7-го тура РПЛ

Компания спортивной аналитики InStat огласила состав символической сборной 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Стоит отметить, что в него вошли сразу пять игроков "Ростова", который делит 1-5 места в турнирной таблице чемпионата России с "Краснодаром", "Спартаком", "Локомотивом" и "Зенитом".

Полностью состав сборной выглядит так:

Вратарь: Игорь Лещук ("Динамо").

Защитники: Алексей Козлов ("Ростов"), Дмитрий Чистяков ("Ростов"), Хердур Магнуссон, Никита Чернов (оба - ЦСКА).

Полузащитники: Александр Саплинов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Еременко ("Ростов").

Нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Эльдор Шомуродов ("Ростов").

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