Пять футболистов "Ростова" вошли в сборную 7-го тура РПЛ
Компания спортивной аналитики InStat огласила состав символической сборной 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Стоит отметить, что в него вошли сразу пять игроков "Ростова", который делит 1-5 места в турнирной таблице чемпионата России с "Краснодаром", "Спартаком", "Локомотивом" и "Зенитом".
Полностью состав сборной выглядит так:
Вратарь: Игорь Лещук ("Динамо").
Защитники: Алексей Козлов ("Ростов"), Дмитрий Чистяков ("Ростов"), Хердур Магнуссон, Никита Чернов (оба - ЦСКА).
Полузащитники: Александр Саплинов ("Ростов"), Даниил Фомин ("Уфа"), Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Еременко ("Ростов").
Нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Эльдор Шомуродов ("Ростов").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2