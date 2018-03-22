Пять футболистов сборной России рискуют не сыграть с Бразилией

Пять футболистов сборной России рискуют не сыграть в завтрашнем товарищеском матче с национальной командой Бразилии.

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил главный тренер будущих хозяев Чемпионата Мира Станислав Черчесов. В частности, им было сказано: "Все тренировались вместе, так как это была разминочная часть. Потом те, у кого что-то побаливает - например Камболов, которого два дня мучает ягодичная мышца, вряд ли завтра будет готов. Кузяев и Игнатьев, которые, мы думали, будут готовы. Они вряд ли сыграют, рисковать ими мы не будем. Есть пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову".

Напомним, Виллиан оценил шансы сборной России в матче с Бразилией. | soccernews.ru