Пять глав государств, которые были футболистами

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Пять глав государств, которые были футболистами

Кому быть тренером – недостаточно.
Многие футболисты боятся завершения игровой карьеры – многие не представляют, что будут делать за пределами футбольного поля. Кто-то становится тренером, кто-то – телеведущим. Бывает и так, что игроки ударяются в политику. С переменным успехом.
Политиками становятся и правда многие. Может, стрессоустойчивость помогает. Может, популярность. Сегодня мы поговорим о тех, кто умудрился не просто успешно сменить поле деятельности, но и занять позицию главы государства.

Виктор Орбан – Венгрия
До того, как Виктор Орбан стал президентом и де-факто тираном Венгрии, он был защитником ФК «Пушкаш Академия» из четвёртого дивизиона. Отказываться от любимого спорта он не стал даже когда занял позицию премьер-министра: как-то он нашумел на всю страну, отменив встречу с кабинетом министров из-за запланированного матча. Приоритеты!
В управлении «Пушкаша» сидели не идиоты: руководство сделало всё, чтобы выжать максимум из своего известного игрока. Так, пробившись в элитный дивизион, команда построила новый стадион не без помощи Орбана.
Главу государства даже можно было пригласить в свой клуб в Football Manager 2006.

Клемент Ричард Эттли – Великобритания
Клемент Эттли может запросто называться одним из величайших политиков своей эпохи: победив Уинстона Черчилля на выборах, он стал премьер-министром в период с 1950 по 1955 года. Он оставался лидером Лейбористской партии дольше, чем кто-либо другой.
Но до всего этого он был известен совсем другим. Например, игрой за непрофессиональный «Флит Таун». Будущий премьер выступал за команду в 1923 году, пока его тётя жила в доме прямо у стадиона.
Даже став серьёзным политиком, Эттли не забывал о спорте: он помогал тренировать молодёжь из колледжа и даже выступал в качестве рефери.

Эво Моралес – Боливия
Президент Боливии Эво Моралес играл в футбол всегда, когда подворачивалась такая возможность. Он противостоял журналистам, королевским особам, простому народу и просто профессиональным игрокам. При этом себя он не жалел: как-то он разбил нос в матче против местных ребят. Несомненно, гордится он и тем фактом, что стал автором победного гола, забитого на самой высокой точке Боливии на высоте в 6 тыс. метров над уровнем моря. 
В 2014 он и вовсе записал своё имя в состав боливийского топ-клуба «Спорт Бойз», всё ещё являясь президентом страны! Президент носил десятый номер и получал 214 долларов – минимальную возможную зарплату.

Реджеп Тайип Эрдоган – Турция
Кстати, о тиранах… для Эрдогана всё начиналось с бумажного мяча, который он склеивал ещё когда рос в родной деревеньке. Как оказалось, он не был обделён талантом: довольно быстро он добился успеха на любительском уровне. В семидесятых он перебрался в клубы полупрофессиональные, играя за «ИЕТТ Спор». Здесь он заработал пять чемпионских титулов за семь лет.
В 1981 Эрдоган ушёл из спорта после того, как ему приказали сбрить бороду. В качестве президента он предпринял несколько попыток поднять престиж и уровень национальной сборной. Он вкладывался в новые стадионы и инфраструктуру, да и сам время от времени выходил поиграть. Например, он стал автором хет-трика на открытии стамбульского стадиона.

Джордж Веа – Либерия
Но любители любителями, а вот Джордж Веа был реально хорош. Он – один из величайших футболистов, которые так и не приняли участие в мундиале, и единственный африканец, который выиграл звание игрока года по версии ФИФА, и получил «Золотой мяч». Поиграть он успел за «ПСЖ», «Милан» и «Челси».
Проработав сенатором в Либерии, Веа стал президентом в 2018 году. В этом ему помогла огромная популярность на родине.
Как и многие другие, он не разменял футбол на политику, и продолжил играть в своё удовольствие. Он даже провёл товарищеский матч в составе сборной, выступая против Нигерии!

Юрий Сергеев
 
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