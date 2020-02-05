Пять городов поборются за право проведения финала Кубка России

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Пять городов поборются за право проведения финала Кубка России

Пять городов разыграют между собой право на проведение финала Кубка России.

Как сообщает "Р-Спорт", финальный матч турнира может состояться в Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге или Нижнем Новгороде.

В настоящее время РФС занимается поиском оптимального варианта.

Напомним, что финал Кубка России состоится 13 мая.

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