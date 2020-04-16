Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020

Теги уефакоронавирус

Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020

Ещё пять европейских городов проинформировали УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020, несмотря на перенос турнира на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Свои намерения провести игры континентального первенства подтвердили Бухарест, Копенгаген, Дублин, Лондон и Мюнхен.

Ранее подтверждение поступило от властей Санкт-Петербурга, где должно состояться четыре поединка.

УЕФА осталось дождаться ответа от Баку, Рима, Бильбао, Глазго, Будапешта и Амстердама. 

Не пропустите: В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020. | http://soccernews.ru
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