Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020
Ещё пять европейских городов проинформировали УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020, несмотря на перенос турнира на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Свои намерения провести игры континентального первенства подтвердили Бухарест, Копенгаген, Дублин, Лондон и Мюнхен.
Ранее подтверждение поступило от властей Санкт-Петербурга, где должно состояться четыре поединка.
УЕФА осталось дождаться ответа от Баку, Рима, Бильбао, Глазго, Будапешта и Амстердама.
Не пропустите: В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении числа городов, принимающих матчи Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1