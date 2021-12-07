Пять игроков "Барселоны" пропустят поединок с "Баварией"
Фото сайт "Барселоны"
Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Хави определился с заявкой команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии".
В Мюнхен отправились 23 футболиста: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Альба, Мингеса, Гарсия, Умтити, Пенья, Нико, Гави, Бальде, Ахомаш.
Пропустят игру по разным причинам пять футболистов - это Ансу Фати, Мартин Брейтуэйт, Серхио Агуэро, Педри и Серхи Роберто.
Напомним, что матч состоится в среду, 8 декабря, в 23:00 по московскому времени.
"Барсе" нужно побеждать на выезде "Баварию", чтобы гарантировать себе путёвку в 1/8 финала ЛЧ. Если каталонцы не выиграют, то будут зависеть от результата параллельного поединка "Бенфики" и киевского "Динамо".
Не пропустите: Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ
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