Пять игроков "Баварии" отказались прививаться от коронавируса
СМИ узнали, что в мюнхенской "Баварии" есть группа футболистов, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19.
По информации Archysport, один из них - полузащитник Йозуа Киммих.
26-летний немец в целом поддерживает прививки от коронавируса, но хочет дождаться долгосрочных исследований возможных последствий.
При этом Киммих активно поддерживает борьбу с пандемией. В частности, он пожертвовал 1 миллион евро на помощь людям и благотворительным организациям, пострадавшим от коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20