Пять игроков "Баварии" отказались прививаться от коронавируса

Фото инстаграм Йозуа Киммиха

СМИ узнали, что в мюнхенской "Баварии" есть группа футболистов, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19.

По информации Archysport, один из них - полузащитник Йозуа Киммих.

26-летний немец в целом поддерживает прививки от коронавируса, но хочет дождаться долгосрочных исследований возможных последствий.

При этом Киммих активно поддерживает борьбу с пандемией. В частности, он пожертвовал 1 миллион евро на помощь людям и благотворительным организациям, пострадавшим от коронавируса.

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