Пять игроков "Баварии" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов

УЕФА огласил состав символической сборной недели в Лиге Чемпионов. В команду попали сразу пять футболистов мюнхенской "Баварии", которая в четвертьфинале разгромила "Барселону" со счетом 8:2.

Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом:

вратарь: Антони Лопеш ("Лион")

защитники: Робин Госенс ("Аталанта"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен"), Джошуа Киммих ("Бавария")

полузащитники: Филиппе Коутиньо ("Бавария"), Уссем Ауар ("Лион"), Серж Гнабри ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария")

нападающие: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Мусса Дембеле ("Лион"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, в полуфинале Лиги Чемпионов сыграют "Бавария" - "Лион" и ПСЖ - "РБ Лейпциг".

Не пропустите: Нападающий "Лиона" Дембеле признан лучшим игроком матча Лиги Чемпионов с "Ман Сити". | http://soccernews.ru