Пять игроков "Баварии" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов

2 Теги роберт левандовскифилиппе коутиньотомас мюллерсерж гнабри

Пять игроков "Баварии" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов

УЕФА огласил состав символической сборной недели в Лиге Чемпионов. В команду попали сразу пять футболистов мюнхенской "Баварии", которая в четвертьфинале разгромила "Барселону" со счетом 8:2.

Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом:

вратарь: Антони Лопеш ("Лион")

защитники: Робин Госенс ("Аталанта"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен"), Джошуа Киммих ("Бавария")

полузащитники: Филиппе Коутиньо ("Бавария"), Уссем Ауар ("Лион"), Серж Гнабри ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария")

нападающие: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Мусса Дембеле ("Лион"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, в полуфинале Лиги Чемпионов сыграют "Бавария" - "Лион" и ПСЖ - "РБ Лейпциг".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Фелиш?Ку-ку ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,хотя бы один игрок Барсы попал в сборную)Заметьте , не Месси)

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