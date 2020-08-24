Пять игроков "Баварии" взяли требл в 2013 и 2020 годах

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Пять игроков "Баварии" взяли требл в 2013 и 2020 годах

Нескольким футболистам "Баварии" удалось поучаствовать в двух триумфальных сезонах своей команды.

Сразу пять игроков "ротен" брали требл как в 2013 году при Юппе Хайнкесе, так и в 2020-м при Ханси Флике.

Это вратарь Мануэль Нойер, защитники Давид Алаба и Джером Боатенг, а также хавбек Хави Мартинес и нападающий Томас Мюллер.

"Бавария"-2020 - это шестая команда, оформившая требл по итогам одного сезона.

Не пропустите: Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей. | http://soccernews.ru
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