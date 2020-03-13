Пять игроков "Борнмута" ушли на карантин из-за симптомов коронавируса

"Борнмут" выступил с официальным заявлением касательно эпидемиологической ситуации внутри клуба.

Сообщается, что у пяти футболистов "вишен" появились симптомы коронавируса. Один из них - вратарь Артур Боруц.

Все эти игроки отправлены на карантин, за их состоянием следят медицинские работники.

Напомним, что сегодня было объявлено о приостановке АПЛ до апреля.

"Борнмут" занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги после 29 сыгранных матчей.

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