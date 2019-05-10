Пять игроков "Челси" попали в сборную недели Лиги Европы

УЕФА назвал состав символической команды недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

Напомним, "Арсенал" обыграл "Валенсию" (4:2), а "Челси" в серии пенальти оказался сильнее "Айнтрахта" (1:1, по пенальти 4:3).

Состав команды выглядит следующим образом:

вратарь: Кевин Трапп ("Айнтрахт")

защитники: Давиде Дзаппакоста ("Челси"), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт"), Давид Луиз ("Челси"), Эмерсон Палмери ("Челси")

полузащитники: Рубен Лофтус-Чик ("Челси"), Мият Гачинович ("Айнтрахт"), Эден Азар ("Челси")

нападающие: Александр Ляказетт ("Арсенал"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Кевин Гамейро ("Валенсия").

Напомним, что "Челси" и "Арсенал" сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится в Баку 29 июня.

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