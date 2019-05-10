Пять игроков "Челси" попали в сборную недели Лиги Европы
УЕФА назвал состав символической команды недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.
Напомним, "Арсенал" обыграл "Валенсию" (4:2), а "Челси" в серии пенальти оказался сильнее "Айнтрахта" (1:1, по пенальти 4:3).
Состав команды выглядит следующим образом:
вратарь: Кевин Трапп ("Айнтрахт")
защитники: Давиде Дзаппакоста ("Челси"), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт"), Давид Луиз ("Челси"), Эмерсон Палмери ("Челси")
полузащитники: Рубен Лофтус-Чик ("Челси"), Мият Гачинович ("Айнтрахт"), Эден Азар ("Челси")
нападающие: Александр Ляказетт ("Арсенал"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Кевин Гамейро ("Валенсия").
Напомним, что "Челси" и "Арсенал" сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится в Баку 29 июня.
Не пропустите: По два футболиста "Арсенала" и "Челси" претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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