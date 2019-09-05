Пять игроков, которые успешнее Криштиану Роналду
Нельзя отрицать того, что Криштиану Роналду – современная футбольная легенда. Он выступал за крупнейшие клубы мира и выигрывал чуть ли не все возможные трофеи. Но даже у него есть предел.
На его счету 29 трофеев – мало кто может таким похвастаться. Но сегодня мы поговорим не о том, что португалец выиграл, а о том, кто, возможно, так и останется впереди него.
5. Андрес Иньеста – 35 трофеев
За всю историю футбола мало кто выиграл столько же, сколько великий Иньеста – легенда «Барселоны» и один из троих футболистов «Барсы», которые получили стоящую овацию на стадионе злостного врага «Реала».
На игру полузащитника было смотреть одно удовольствие. Он проходил мимо соперника, будто его и не было на поле, и просто расцветал рядом с одноклубником Хави. 35-летняя легенда провёл в «Барселоне» 22 года, будучи выпускником академии клуба. Он ушёл только в 2018, выиграв в общей сложности 32 трофея. Вдобавок к этому, он смог выиграть два крупнейших трофея на уровне сборных – ЧМ-2010 и Евро-2012. Все – в составе Испании, конечно.
Сейчас Андрес выступает за японский «Виссел Кобе».
4. Максвелл – 36 трофеев
Далеко не самый популярный игрок своего времени, Максвелл – тот, кого мы нередко забываем… а зря. Потому что этот бразилец выиграл столько, что верится с трудом.
Максвелл поиграл за множество клубов, причём всегда – в их лучшие годы. Он запомнился «Аяксу», «Интеру», «Барселоне» и «ПСЖ». Верьте или нет, он выигрывал по чемпионству каждый год с 2008 по 2017. Только в 2012 не получилось – помешал «Реал» в Примере.
К сожалению, на международном уровне получалось меньше: в составе ему постоянно противостояли другие исполнители. Но никто никогда не отрицал его невероятного таланта – даже Златан Ибрагимович уважал своего одноклубника.
После ухода Максвелл занял пост технического директора в «ПСЖ».
3. Жерар Пике – 32 трофея
Ещё один выпускник знаменитого «класса 87 года» академии Ла Масия. Правда, вместо того, чтобы сразу блистать в «Барселоне» (как, например, Месси), Пике сначала попробовал свои силы в «Манчестер Юнайтед».
Здесь он выиграл три трофея АПЛ, но закрепиться не удалось – в стане «красных дьяволов» дуэт Рио Фердинанда и Неманьи Видича был слишком хорош. А ждать каталонец не планировал.
Даже сэр Алекс не ожидал того, что Пике так быстро пропишется в основе «Барсы». Сначала он сыгрался с Пуйолем, а затем и его преемниками. Но одно было неизменно – постоянный поток трофеев.
В его первый же сезон удалось выиграть требл. Через шесть лет состоялся второй. В составе сборной Пике стал победителем мундиаля 2010 года и Евро-2012.
Несмотря на то, что сборную он покинул, в «Барсе» ему ещё могут улыбнуться парочка трофеев.
2. Лионель Месси – 34 трофея
Как и Роналду, Месси знают абсолютно все.
Особо распинаться про подвиги аргентинца не стоит – мы их и так знаем. По мнению большинства, он – лучший футболист в истории «Барселоны». В его активе – 34 трофея на клубном уровне. В то время как Роналду перешёл в «Ювентус», Месси остался в любимой команде, где его позиция основного не поддаётся сомнению, а шанс новых кубков велик.
Не возникает никаких сомнений в том, что аргентинец выиграет ещё немало наград. В сборной у него тоже остаётся шанс набрать медалей, ведь Аргентина и Уругвай принимают Копа Америка в 2020 году.
1. Дани Алвес – 41 трофей
Дани Алвес – самый заслуженный футболист в истории европейского футбола. На его счету – невероятные 41 трофеев. За свою жизнь 37-летний защитник поиграл за «ПСЖ», «Барселону», «Севилью» и «Ювентус».
Конечно, наибольшего успеха он добился в «Барселоне». Так уж получилось, что он был первым подписанием эпохи Пепа Гвардиолы, и возможно лучшим правым защитником в её истории. За свою карьеру он 391 раз выходил на поле в футболке «Барсы».
На международной арене он тоже не разочаровывал, выиграв четыре золота с Бразилией. Кстати, сейчас он выступает на родине, подписав трёхлетний контракт с «Сан-Паулу». Кто знает, может в будущем у него будет ещё немало побед.
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1