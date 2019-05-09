Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов

УЕФА объявил состав символической сборной недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Чемпионов.

Напомним, что "Ливерпуль" разгромил "Барселону" (4:0), а "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" (3:2). В итоге английские клубы сыграют в финале главного европейского клубного турнира.

Состав команды недели выглядит так:

вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")

защитники: Матейс де Лигт ("Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

полузащитники: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Мохамед Зиеш ("Аякс"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Лукас Моура ("Тоттенхэм")

нападающие: Душан Тадич ("Аякс"), Дивок Ориги ("Ливерпуль")

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