Пять игроков могут летом покинуть "Арсенал"

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Пять игроков могут летом покинуть "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" собирается расстаться с несколькими футболистами во время летнего трансферного окна.

По информации Mirror, в планах "канониров" избавиться от пяти игроков, чтобы сбалансировать зарплатную ведомость и получить дополнительные средства на усиление состава.

Так, близки к уходу из "Арсенала" защитники Давид Луиз и Эктор Бельерин, хавбек Мохамед Эль Ненни, а также форварды Александр Ляказетт и Эдвард Нкетиа.

Контракт бразильского центрбека с клубом истекает по окончании сезона, а на остальных, согласно данным Transfermarkt, можно заработать 88 миллионов евро.

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