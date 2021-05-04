Пять игроков молодёжной сборной России могут поехать на Евро-2020

Теги россиястанислав черчесовроман евгеньеварсен захарянигорь дивеевденис макаров

Пять игроков молодёжной сборной России могут поехать на Евро-2020

Фото РФС / Константин Рыбин

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассматривает вариант с приглашением в национальную команду нескольких игроков из молодёжки.

Как сообщает Eurostavka, на Евро-2020 могут поехать 5 молодых футболистов - это Арсен ЗахарянКонстантин ТюкавинРоман Евгеньев (все - "Динамо"), Игорь Дивеев (ЦСКА) и Денис Макаров ("Рубин").

Ожидается, что указанные игроки примут участие в сборе накануне Чемпионата Европы, по итогам которого будет принято решение о включении их в финальную заявку.

Россияне на групповом этапе Евро сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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