Пять игроков молодёжной сборной России могут поехать на Евро-2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассматривает вариант с приглашением в национальную команду нескольких игроков из молодёжки.
Как сообщает Eurostavka, на Евро-2020 могут поехать 5 молодых футболистов - это Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Роман Евгеньев (все - "Динамо"), Игорь Дивеев (ЦСКА) и Денис Макаров ("Рубин").
Ожидается, что указанные игроки примут участие в сборе накануне Чемпионата Европы, по итогам которого будет принято решение о включении их в финальную заявку.
Россияне на групповом этапе Евро сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Червиченко назвал трёх вратарей, которые должны поехать на Евро-2020 в составе сборной России. | http://soccernews.ru
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