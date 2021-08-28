Пять игроков пропускают открытую тренировку сборной России

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Пять игроков пропускают открытую тренировку сборной России

Фото твиттер сборной России

Сборная России проводит открытую тренировку на базе в Новогорске, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, занятие по разным причинам пропускают пять футболистов национальной команды.

Вратарь Гильерме работает в тренажёрном зале по индивидуальной программе, а Андрей Лунев, Дмитрий ЧистяковДенис Черышев и Алексей Миранчук ещё не прибыли в расположение сборной.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

Не пропустите: Сборная России объявила о замене игрока в заявке на сентябрьские матчи. | http://soccernews.ru
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