Пять игроков пропускают открытую тренировку сборной России

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Сборная России проводит открытую тренировку на базе в Новогорске, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, занятие по разным причинам пропускают пять футболистов национальной команды.

Вратарь Гильерме работает в тренажёрном зале по индивидуальной программе, а Андрей Лунев, Дмитрий Чистяков, Денис Черышев и Алексей Миранчук ещё не прибыли в расположение сборной.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

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