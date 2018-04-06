Пять игроков ПСЖ пропустят матч с "Сент-Этьеном"

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Пять игроков ПСЖ пропустят матч с "Сент-Этьеном"

Сразу пять игроков ПСЖ пропустят матч 32-го тура французской Лиги 1 против "Сент-Этьена", сообщает официальный твиттер клуба.

Так, в заяву парижан на сегодняшнюю игру не попали Дани Алвес, Марко Верратти, Тьяго Мотта, Юлиан Дракслер и, разумеется, давно находящийся в лазарете Неймар.

Напомним, что матч "Сент-Этьен" – ПСЖ состоится в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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