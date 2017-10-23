Пять игроков "Реала" и трио из "Барселоны" попали в сборную года

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Пять игроков "Реала" и трио из "Барселоны" попали в сборную года

Международная федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) огласила состав символической сборной по итогам минувшего сезона, сообщает Marca.

В нее вошли пять футболистов "Реала" и три игрока "Барселоны".

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

Защитники: Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос и Марсело (оба – "Реал").

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – "Реал") и Андрес Иньеста ("Барселона").

Нападающие: Неймар ("Барселона"/ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

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kruton9000

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