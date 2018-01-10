Пять игроков "Реала" открыто выступили против Роналду

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попал в немилость к нескольким игрокам королевского клуба.

Как сообщает Express со ссылкой на испанскую прессу, открыто против 32-летнего португальца выступили Иско, Серхио Рамос, Марко Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.

Вышеупомянутые футболисты устали от эгоизма пятикратного обладателя "Золотого мяча" и его угроз покинуть "сливочных".

В этом сезоне Роналду сыграл за "Реал" 23 матча, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.

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