Пять игроков "Реала" пропустят матч с "Вильярреалом"

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Пять игроков "Реала" пропустят матч с "Вильярреалом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой на матч 19-го тура Примеры против "Вильярреала".

Как сообщает Marca, вне состава по разным причинам оказались защитники Ашраф Хакими и Серхио Рамос, хавбеки Маркос Льоренте и Дани Себальос, а также форвард Карим Бензема.

Напомним, что матч "Реал" - "Вильярреал" состоится сегодня в 18:15 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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