Пять игроков "Рубина" не прибыли на медосмотр

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Пять игроков "Рубина" не прибыли на медосмотр

Сразу пять игроков "Рубина" не прибыли на медосмотр в Казани перед вылетом команды в ОАЭ на первый тренировочный сбор.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о защитнике Рагнаре Сигурдссоне, хавбеках Янне Мвила, Алексе Сонге и Максиме Лестьенне, а также форварде Сердаре Азмуне.

Некоторые из этих футболистов ищут себе новые клубы, а остальные присоединятся к "Рубину" уже на сборе.

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