Пять игроков сборной Германии выиграли серьёзную сумму в "Кто хочет стать миллионером?"

Футболисты сборной Германии, а также директор национальной команды Оливер Бирхофф поучаствовали в немецком аналоге телевикторины "Кто хочет стать миллионером?".

Свои знания в популярном шоу решили проверить Кевин Трапп, Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Никлас Зюле и Лукас Клостерманн.

В итоге суммарный выигрыш шестерых представителей "Бундестим" составил 222 тысячи евро. Деньги пошли на благотворительность.

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