Пять игроков сборной Германии выиграли серьёзную сумму в "Кто хочет стать миллионером?"

Теги германияоливер бирхоффкевин трапплеон горетцкайозуа киммихниклас зюлелукас клостерманн

Пять игроков сборной Германии выиграли серьёзную сумму в "Кто хочет стать миллионером?"

Футболисты сборной Германии, а также директор национальной команды Оливер Бирхофф поучаствовали в немецком аналоге телевикторины "Кто хочет стать миллионером?".

Свои знания в популярном шоу решили проверить Кевин Трапп, Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Никлас Зюле и Лукас Клостерманн.

В итоге суммарный выигрыш шестерых представителей "Бундестим" составил 222 тысячи евро. Деньги пошли на благотворительность.

Не пропустите: Только две сборные ещё не проигрывали в Лиге Наций. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ace Football назвало самого переоценённого футболиста в истории

Ace Football назвало самого переоценённого футболиста в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов