Пять игроков сборной Мексики пропустят матч с Польшей

Сразу пять игроков сборной Мексики пропустят товарищеский матч против национальной команды Польши.

Как сообщает официальный сайт мексиканской федерации футбола, Хесус Корона не сыграет в ближайшем поединке по семейным обстоятельствам, а Хавьер Эрнандес, Джованни дос Сантос, Эдсон Альварес и Эктор Эррера получили различного рода травмы.

Напомним, что матч Польша - Мексика состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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