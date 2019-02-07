Пять игроков "Спартака" переведены во вторую команду

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Пять игроков "Спартака" переведены во вторую команду

Пятеро футболистов "Спартака" покинули расположение клуба и перебрались во вторую команду, которая проводит сбор на Кипре, сообщает официальный сайт клуба.

В "Спартак-2" отправились голкипер Артем Поплевченков, защитники Павел Маслов и Леонид Миронов, полузащитник Наиль Умяров и также нападающий Данила Прошляков.

C 9 февраля "Спартак-2" примет участие в групповом этапе Кубка ФНЛ.

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