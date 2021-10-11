Пять игроков "Спартака" восстановились после травм

Теги спартак москва

Пять игроков "Спартака" восстановились после травмФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" объявил о скором возвращении ряда футболистом после восстановления от травм.

Сообщается, что к занятиям в общей группе вернулись защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, хавбеки Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс и нападающий Джордан Ларссон.

Следующая игра "Спартака" пройдет 16 октября в рамках Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо".

Также не пропустите: Тренер "Шерифа" высказался о гипотетическом назначении в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри

Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов