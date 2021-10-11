Пять игроков "Спартака" восстановились после травм
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" объявил о скором возвращении ряда футболистом после восстановления от травм.
Сообщается, что к занятиям в общей группе вернулись защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, хавбеки Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс и нападающий Джордан Ларссон.
Следующая игра "Спартака" пройдет 16 октября в рамках Российской Премьер-Лиги против московского "Динамо".
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