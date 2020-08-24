Пять игроков "Спартака" вызваны в молодежную сборную России

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Пять игроков "Спартака" вызваны в молодежную сборную России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов огласил список игроков, которые вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Болгарией (4 сентября, дома) и Польшей (8 сентября, в гостях).

Стоит отметить, что вызов в команду получили по пять футболистов "Спартака" и ЦСКА.

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Денис Адамов ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба – "Спартак"), Данил Круговой ("Зенит"), Данил Степанов ("Ротор"), Артем Голубев ("Уфа").

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба – "Спартак"), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – "Краснодар"), Даниил Лесовой ("Арсенал" Тула), Александр Ломовицкий ("Химки"), Данил Глебов ("Ростов").

Нападающие: Иван Игнатьев ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА).

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