Пять игроков "Валенсии" пропустят матч с "Жироной"

Сразу пять игроков "Валенсии" пропустят матч 37-го тура испанской Примеры против "Жироны", сообщает Marca.

По сведениям издания, в ближайшем поединке не смогут сыграть травмированные Жоффрей Кондогбия, Франсис Коклен и Андреас Перейра, дисквалифицированный Дани Парехо, а также Эсекьель Гарай, не попавший в заявку по решению тренерского штаба "летучих мышей".

Напомним, что матч "Жирона" - "Валенсия" состоится 12 мая в 19:30 по московскому времени.

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