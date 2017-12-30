Пять игроков "Ювентуса" пропустят матч с "Вероной"

Пять игроков "Ювентуса" - вратарь Джанлуиджи Буффон, защитники Андреа Барцальи и Маттиа Де Шильо, а также хавбеки Миралем Пьянич и Хуан Куадрадо - не сыграют в матче 19-го тура Серии А против "Вероны".

Как сообщает Football Italia, все кроме Барцальи продолжают восстанавливаться после травм, а опытный центрбек просто получил дополнительный отдых.

Напомним, что матч "Верона" - "Ювентус" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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