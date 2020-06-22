Пять игроков "Зенита" попали в символическую сборную тура РПЛ от Opta

Теги зенит санкт-петербург

Пять игроков "Зенита" попали в символическую сборную тура РПЛ от Opta

Opta составила символическую сборную 23-го тура РПЛ. В команде оказалось пять игроков "Зенита". Об этом сообщается в твиттере "Матч ТВ".

Помимо зенитовцев в сборную попал форвард "Ахмата" Владимир Ильин и нападающий "Арсенала" Евгений Луценко. Игроки "Спартака" в команду не попали.

"Зенит" с отрывом в 12 баллов лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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