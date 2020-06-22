Пять игроков "Зенита" попали в символическую сборную тура РПЛ от Opta
Opta составила символическую сборную 23-го тура РПЛ. В команде оказалось пять игроков "Зенита". Об этом сообщается в твиттере "Матч ТВ".
Помимо зенитовцев в сборную попал форвард "Ахмата" Владимир Ильин и нападающий "Арсенала" Евгений Луценко. Игроки "Спартака" в команду не попали.
"Зенит" с отрывом в 12 баллов лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Караваев: "Ранний гол Ивановича помог "Зениту" в дальнейшем"| http://soccernews.ru
главное
-
Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней
-
Кокорин использует защитные маски из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей
-
Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА
-
На Жоау Мариу появился новый претендент
-
Давид Н'Гог завершил карьеру в 31-летнем возрасте
Лента новостей
-
Пять игроков "Зенита" попали в символическую сборную тура РПЛ от Opta
-
Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21
-
Вертонген и Ворм подписали краткосрочные контракты с "Тоттенхэмом"
-
"Барселона" готова продать Дембеле за 60 миллионов евро
-
Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней
-
"Манчестер Сити" усилится 18-летним болгарином
-
Кокорин использует защитные маски из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей
-
Гари Невилл назвал единственного игрока мирового уровня в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА
-
"Бавария" не может договориться о переходе защитника "Аякса"
-
На Жоау Мариу появился новый претендент
-
Куртуа доволен судейством в матче с "Реал Сосьедадом"
-
Давид Н'Гог завершил карьеру в 31-летнем возрасте
-
Хюсай потребовал от "Наполи" продать его этим летом
-
Сёмин не смотрел матч "Локомотив" - "Оренбург"
-
Легенда "Ливерпуля" может возглавить "Бирмингем"
-
Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко
-
"Бавария" определилась с размером предложения по Лерою Сане
-
"Спартак" решил сменить пресс-атташе
-
"Реал" снова первый в Ла Лиге! Команда Зидана в серой манере обыграла "никакой" "Сосьедад" и достала "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22