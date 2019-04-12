Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Анжи"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи".
По его словам, точно ближайшую игру пропустят Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио, а участие в поединке Ярослава Ракицкого и Эмилиано Ригони пока под вопросом.
Напомним, что матч "Зенит" - "Анжи" состоится в воскресенье, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени.
"Сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12