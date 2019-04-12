Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Анжи"

Теги сергей семакзенит санкт-петербурганжиярослав ракицкийэмилиано ригони

Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Анжи"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи".

По его словам, точно ближайшую игру пропустят Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио, а участие в поединке Ярослава Ракицкого и Эмилиано Ригони пока под вопросом.

Напомним, что матч "Зенит" - "Анжи" состоится в воскресенье, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени.

"Сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 4 очка.

Не пропустите: "Зенит" потроллил "Спартак" по поводу концерта группы "Ленинград". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар определился со своим будущим

Неймар определился со своим будущим

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Ахмат Ахмат 22 30
9 Рубин Рубин 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Урал Урал 22 26
12 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
13 Крылья Советов Крылья Советов 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов