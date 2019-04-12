Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Анжи"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи".

По его словам, точно ближайшую игру пропустят Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио, а участие в поединке Ярослава Ракицкого и Эмилиано Ригони пока под вопросом.

Напомним, что матч "Зенит" - "Анжи" состоится в воскресенье, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени.

"Сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 4 очка.

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