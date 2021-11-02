Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Ювентусом"

Фото твиттер "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах своей команды.

По словам тренера "сине-бело-голубых", три футболиста точно пропустят матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса", участие ещё двух игроков пока под вопросом.

"Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев. У всех травмы. Круговой и Малком с нами. И у нас есть сутки, чтобы понять, смогут ли они сыграть и сколько", - сказал Семак.

"Ювентус" примет "Зенит" сегодня в 23:00 по московскому времени. После трёх туров ЛЧ в активе итальянцев максимально возможные 9 очков, а россияне пока набрали только 3 балла.

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