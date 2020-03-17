Пять игроков "Зенита" включены в символическую сборную 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 22-го тура российской Премьер-лиги.

В команду попали пять футболистов из "Зенита", по два - из "Рубина" и "Спартака", по одному - из "Динамо" и ЦСКА.

Вратарь: Юрий Дюпин ("Рубин");

Защитники: Олег Данченко ("Рубин"), Самюэль Жиго ("Спартак"), Виктор Васин (ЦСКА), Дмитрий Скопинцев ("Динамо");

Полузащитники: Малком ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Себастьян Дриусси ("Зенит");

Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Артём Дзюба ("Зенит").

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