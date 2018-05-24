Пять итальянских грандов отказались от покупки защитника "Барселоны"

Теги миланювентусинтер миланнаполиромабарселонаалейш видаль

Пять итальянских грандов отказались от покупки защитника "Барселоны"Сразу пять итальянских грандов отказались от покупки защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, свой интерес к 28-летнему беку "сине-гранатовых" свернули туринский "Ювентус", миланский "Интер", "Милан", "Рома" и "Наполи".

В нынешнем сезоне Видаль забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Барселону". Его контракт с клубом действует до лета 2020-го года.

Напомним, "Барселоне" удалось сохранить талантливого хавбека. | soccernews.ru

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