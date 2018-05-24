Пять итальянских грандов отказались от покупки защитника "Барселоны"

Сразу пять итальянских грандов отказались от покупки защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, свой интерес к 28-летнему беку "сине-гранатовых" свернули туринский "Ювентус", миланский "Интер", "Милан", "Рома" и "Наполи".

В нынешнем сезоне Видаль забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Барселону". Его контракт с клубом действует до лета 2020-го года.

Напомним, "Барселоне" удалось сохранить талантливого хавбека. | soccernews.ru