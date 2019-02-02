Пять китайских клубов ведут борьбу за капитана "Наполи"

Теги наполимарек хамшиктрансферыгуанчжоухэбэй чайна форчун

Пять китайских клубов ведут борьбу за капитана "Наполи"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик может продолжить карьеру в китайском чемпионате.

Как сообщает Football Italia, борьбу за 31-летнего словака ведут пять местных клубов, однако лидерами считаются "Гуанчжоу Эвергранд" и "Хэбэй Чайна Форчун".

Трансфер может состояться как только в Китае откроется трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Хамшика один гол и один ассист в 18 играх.

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