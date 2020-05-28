Пять клубов АПЛ поспорят за хавбека "Ливерпуля" Лаллану

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Пять клубов АПЛ поспорят за хавбека "Ливерпуля" Лаллану

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана пользуется спросом на английском трансферном рынке, пишет Mirror.

По сведениям издания, летом хавбека "красных" готовы подписать сразу пять клубов АПЛ - это "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер" и "Бернли".

Напомним, что по окончании сезона истекает контракт игрока с "Ливерпулем", поэтому в новую команду он перейдёт бесплатно.

За "скаузеров" 32-летний Лаллана выступает с 2014 года, сыграл 178 матчей, забил 22 гола и сделал 22 ассиста.

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