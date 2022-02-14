Пять клубов АПЛ ведут борьбу за Тилеманса
Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс может ближайшим летом перейти в другой английский клуб.
По информации 90min, на 24-летнего футболиста претендуют сразу пять клубов АПЛ.
Бельгиец интересен "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Вест Хэму", "Арсеналу" и "Ньюкаслу".
В текущем сезоне Тилеманс сыграл за "Лестер" 28 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2023 году. Рыночная стоимость игрока - 55 миллионов евро.
Не пропустите: Вингер "Лестера" Лукман сменил футбольное гражданство. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1
-
"Барселона" чудом спаслась от поражения в дерби Каталонии
-
"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"
-
Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина
-
"Бавария" готовит новые контракты для двух лидеров команды
-
Тренер "Монако" Клеман: "Доволен возвращением Головина на поле"
-
Пять клубов АПЛ ведут борьбу за Тилеманса
-
Моуринью раскритиковал итальянских журналистов
-
"Барселона" теряет Араухо
-
Мойес объяснил отсутствие Зума в составе "Вест Хэма" на матч с "Лестером"
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1
-
"Барселона" чудом спаслась от поражения в дерби Каталонии
-
"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Марсель" победил "Метц" и приблизился к ПСЖ
-
Лапорта рассказал, почему разрешил Дембеле играть за "Барселону"
-
Онопко высказался о предстоящем переходе Чернова в "Спартак"
-
Тренер сборной Польши высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России
-
Депай может перейти в итальянский топ-клуб
-
Киевское "Динамо" разнесло сербский клуб в товарищеском матче (видео)
-
Руководитель "Аякса" высказался о секс-скандале с Овермарсом
-
Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ
-
"Реал Сосьедад" победил "Гранаду" и приблизился к зоне ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18