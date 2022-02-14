Пять клубов АПЛ ведут борьбу за Тилеманса

Фото инстаграм Юри Тилеманса

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс может ближайшим летом перейти в другой английский клуб.

По информации 90min, на 24-летнего футболиста претендуют сразу пять клубов АПЛ.

Бельгиец интересен "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Вест Хэму", "Арсеналу" и "Ньюкаслу".

В текущем сезоне Тилеманс сыграл за "Лестер" 28 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2023 году. Рыночная стоимость игрока - 55 миллионов евро.

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