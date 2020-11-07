Пять клубов готовы побороться за полузащитника "Интера" Бареллу

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Пять клубов готовы побороться за полузащитника "Интера" Бареллу

Хавбек миланского "Интера" Николо Барелла пользуется спросом среди европейских топ-клубов.

Сообщается, что видеть 23-летнего итальянца в своих рядах хотят "Барселона", "Атлетико", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

"Нерадзурри", в свою очередь, намерены сохранить хавбека и уже готовят для него новый контракт до 2025 года с увеличением зарплаты с 2,5 до 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Барелла сыграл за "Интер" 9 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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