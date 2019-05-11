Пять клубов интересуются Льоренте

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Пять клубов интересуются Льоренте

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте близок к уходу из королевского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, интерес к 24-летнему футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Рома", "Атлетико" и "Севилья".

Сам хавбек хотел бы поиграть за пределами Испании, поэтому варианты с "волками" и клубами АПЛ являются для него приоритетными.

В текущем сезоне Льоренте сыграл за "Реал" 15 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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