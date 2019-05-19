Пять клубов, которые доверили руководящие роли ветеранам

Марк Овермарс и Эдвин ван дер Сар («Аякс»)

Политика нанимать бывших звёзд пока что совершенно не вредит «Аяксу». Даже наоборот.

Над строгим надзором Йохана Круиффа «Аякс» назначил знаменитого Марка Овермарса директором футбола. Стоял 2012 год, и никто не знал, чем это увенчается. Но случилось это не сразу: сначала экс-вингер год потренировал в академии. Он уже поработал на похожей должности в другом своём бывшем клубе – «Гоу Эхед Иглс».

Вскоре после назначения в клуб вернулся и Эдвин ван дер Сар – в качестве директора по маркетингу.

«Я бы неплохо заработал в качестве посла в «Юнайтед», путешествия по миру и рекламируя пиво. Но я хочу не этого».

Перед тем, как принять предложение, он получил менеджерскую степень в области брендов и спорта. Проработав четыре года маркетологом, он занял место генерального директора.

Именно Ван дер Сар и Овермарс решили уволить другую экс-звезду – Денниса Бергкампа. Легенда «Арсенала», работавший ассистентом, ушёл вместе с главным тренером Марселем Кайзером. Причина – «ужасные лето и начало сезона». После было введено «новое видение» для того, чтобы вернуть «Аяксу» статус одного из лидеров европейского футбола.

Пока получается неплохо.

Павел Недвед («Ювентус»)

Обладатель «Золотого мяча» повесил бутсы на гвоздь в 2009 году. Через год он уже занимал пост посла и состоял в совете директоров.

Последующие пять лет он набирался опыта.

«Павел многому научился за пять лет», - сказал президент Андреа Аньелли. «Он стал важным членом правления. При нём – чуткое понимание коммерции. Он знает, что как проводится оценка финансового положения спортивного бизнеса».

Впрочем, сам Недвед отметил, что хочет заниматься футболом, а не бизнесом. «Я диковинный вице-президент. В основном я контактирую со штабом, тренерами и игроками».

Если кто и поддержит идею «Манчестер Юнайтед» взять на роль спортивного директора Рио Фердинанда, то это чех, который уже удивлялся тому, что на таких больших ролях в Англии почти никогда нельзя увидеть бывших игроков. «Странно это», - заметил он.

«Хорошо справятся со своей работой те, у кого уже был опыт на футбольном поле. Если таким людям дать шанс, они обязательно покажут себя в лучшем свете. Хотя, конечно, просто снять бутсы и стать директором тоже невозможно».

Недвед помог «Юве» вернуть статус доминирующей команды в Серии А. Восемь чемпионств подряд, подписание Криштиану Роналду – всё это наследие Недведа.

Леонардо (ПСЖ и «Милан»)

В прошлом бразильской полузащитник, Леонардо повесил бутсы на гвоздь в 2003 году. С «Миланом» он решил не прощаться, и поначалу выполнял роль неофициального агента клуба в Бразилии. Покупка Кака и Пато миланцами – не случайность.

Впоследствии он занял место технического директора «Милана», а в 2009 году и вовсе сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера. Продержавшись сезон, он попробовал поработать в (о ужас) «Интере», но там потренировал и того меньше.

На работу Леонардо обратили внимание катарские владельцы ПСЖ. Президент Нассер Аль-Хелаифи предложил бразильцу роль директора футбола – с правом распоряжаться неземными суммами. Ибрагимович, Верратти, Эсекьель Лавесси, Моура, Пасторе, Мотта и Бекхэм пришли именно в это время. Как и Анчелотти и Блан.

В 2013 году Леонардо уволился, и сейчас занимает похожую роль в «Милане».

Паоло Мальдини («Милан»)

В «Милане» компанию Леонардо составлял Паоло Мальдини – сначала на футбольном поле, а затем за кулисами. В прошлом августе он вернулся и занял роль директора по спортивной стратегии и развитию. Раньше такой позиции в клубе вообще не существовало.

Назначение случилось вскоре после того, как «Миланом» стал управлять американский инвестиционный фонд «Elliott», к которому клуб перешёл после того, как китайский должник Ли Юнхун был вынужден оставить миланцев.

«Паоло – живая легенда, известная классом, талантом, лидерскими качествами, преданностью и победами. Эти качества помогут нам вернуть «Милан» на прежнее место».

Пока рано судить об успехах бывшего защитника. Говорят, летом он примет участие в выборе нового тренера команды, который бы сменил Дженнаро Гаттузо. Он поставил на Маурицио Сарри.

Карл-Хайнц Румменигге («Бавария»)

Дважды лучший футболист Европы, Карл-Хайнц Румменигге вернулся в «Баварию» спустя два года после завершения карьеры. В 1991 он и Франц Беккенбауэр стали вице-президентами.

Не без помощи Румменигге удалось выиграть золото ЛЧ и Кубка УЕФА, а также пять чемпионств в Германии – и всё это до того, как в 2002 список его полномочий расширился. Он стал гендиректором, в результате чего баварцы выиграли ещё 11 чемпионств, а также ещё один кубок ЛЧ.

Румменигге помог и в финансовом плане – «Бавария» неслучайно один из самых богатых клубов в мире. Нельзя забывать и об «Альянц Арене» - это тоже наследие Руммениге.

В 2021 году Карл-Хайнц Румменигге сложит полномочия спустя 20 лет. Два года он посвятит обучению своего преемника – бывшего вратаря сборной Оливера Кана.

Юрий Сергеев

